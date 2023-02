"On estime nécessaire de rendre le bilan de compétences obligatoire" (Geoffroy Roux de Bézieux, Medef)

Alors que le ministre du Travail ouvre mardi 11 octobre 2022 les concertations avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites et que patronat et syndicats discutent de leur côté d’une évolution du système de formation, le président du Medef déclare, dans un entretien accordé aux Échos, que son mouvement est "prêt à faire des propositions" en la matière. "Il n’est pas normal que les seniors reçoivent moins de formations. On pense que l’on doit pouvoir faire un lien entre la formation proposée dans les entreprises et le bilan de compétences à 45 ans… C’est aussi pour cela qu’on estime nécessaire de rendre ce bilan de compétences obligatoire", avance Geoffroy Roux de Bézieux. Pour traiter "le problème d’employabilité des seniors", il lui semble important d’inscrire ce sujet "au programme de l’entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les trois ans".