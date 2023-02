L’Anru et la CGLLS ont signé, lundi 13 février 2023, une convention de partenariat pour les années 2022 à 2026 visant à un partage d’informations économiques et financières sur les organismes HLM concernés par le NPNRU. Les deux opérateurs publics espèrent ainsi mesurer l’impact des projets de renouvellement urbain sur leur situation et sur leur capacité financière à mener à bien ces opérations.