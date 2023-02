Présenté le 15 février 2023 à Paris, le livre "Notre grand pari, Métamorphoser l’Île-de-France" propose sa vision d’une région "désirable et vivable" entre 2040 et 2050. Il décrit un territoire composé de huit biorégions, respectant les limites planétaires, adapté au changement climatique, et accordant une grande place à la solidarité, la sobriété, la culture et la démocratie, y compris au-delà du périph. Sa coautrice Armelle Gautier, psychologue et coréréfente du groupe de travail "Paris demain" au sein d’Alternatiba Paris, a joué les guides pour AEF info.