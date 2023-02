L’instruction du dossier "Justice pour le vivant", qui devait être close le 10 février, va finalement être prolongée jusqu’au 13 mars 2023. Et ce, en raison de l’intervention de Phyteis — ancienne Union des industries de la protection des plantes — au côté de l’État, a appris AEF info le 13 février 2023. Selon son porte-parole, cette intervention du syndicat, actée vendredi 10 février, vise à "permettre que soit entendue la voix des acteurs du secteur qu’il représente" et d'"apporter des éléments de contexte et d’éclairage indispensables à l’équilibre de la discussion".