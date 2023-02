Les formations en STS et assimilés accusent, en deux ans, une baisse de leurs effectifs sous statut scolaire : -9,6 %, avec 227 800 étudiants à la rentrée 2022. Le secteur privé est plus touché que le public, avec une perte de 10 500 étudiants en un an (-14 %), indique une note flash du Sies publiée le 14 février 2023. "À l’inverse, les formations en apprentissage progressent fortement depuis la crise sanitaire : +43 % entre les rentrées 2020 et 2021 après +38 % entre les rentrées 2019 et 2020." Quant à la part des bacheliers professionnels, elle diminue de 1,8 point.