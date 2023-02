Deux appels à projets dans le domaine de la recherche et un en formation vont être lancés au printemps sur les douze dispositifs prévus dans le cadre du projet Excellences Tiris, explique Mike Toplis, son porteur scientifique et directeur de l’Observatoire Midi-Pyrénées (1), le 10 février 2023 à AEF info. Alors que l’université de Toulouse est pilotée par Marc Renner, administrateur provisoire depuis septembre et que les trois universités du site vont connaître des renouvellements de leurs conseils centraux au cours de cette année, Mike Toplis veut profiter de ce temps pour "compléter la comitologie", "cimenter les actions de terrain et faire émerger une véritable confiance entre les acteurs". Pour rappel, Tiris a obtenu un budget de 38,3 M€ dans le cadre de France 2030, une somme doublée par le conseil régional Occitanie.