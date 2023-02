Une nouvelle fois, les classes préparatoires connaissent une baisse de leurs effectifs à la rentrée 2022 : 2,6 % contre 1,8 % l’an dernier, selon une note flash du Sies parue le 14 février 2023. Cette baisse touche les deux années de formation mais de manière plus marquée la 2nde année (-3,8 %). Les filières scientifique et économique subissent toutes deux une diminution de leurs étudiants : respectivement -3,2 % et -2,9 %. À noter également que la filière scientifique est la seule à connaître une baisse de ses nouveaux entrants (-3,5 %).