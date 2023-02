Un an après son lancement (lire sur AEF info), l'Observatoire de l’alternance a publié la deuxième édition de son baromètre. L’un des points saillants relevés lors de la conférence de presse de présentation organisée le 14 février 2023 a trait au taux de rupture avec 20 % des alternants qui déclarent avoir rompu leur contrat en cours d’alternance. Face à ce constat, les trois membres fondateurs de l’Observatoire – le cabinet Quintet conseil, l’association Walt et la Fondation The Adecco group – ont formulé six propositions destinées à réduire ce taux.