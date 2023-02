Alors que le passage du taux du livret A à 3 % fait craindre un "attentisme" des bailleurs sociaux sur la production de logements, la Banque des territoires détaille à AEF info, mardi 14 février 2023, les mesures qu'elle entend déployer dès 2023 pour soutenir les organismes, la construction neuve et la réhabilitation du parc. Un plan d'action qui comprend le bouclier financier annoncé quelques heures plus tôt par les ministères de l’Économie et du Logement, qui repose sur une remise de 100 points de base des intérêts liés aux prêts contractés en 2023.