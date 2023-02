Le groupe BEI et cinq États membres de l’UE (Allemagne, Espagne, France, Italie et Belgique) annoncent, lundi 13 février 2023, le lancement de l’initiative Champions technologiques européens, "un fonds de fonds qui apportera du capital-développement à des entreprises européennes innovantes et prometteuses à un stade de croissance avancé". Le nouveau fonds de fonds a obtenu des premiers engagements représentant 3,75 Md€ de l’Espagne, de l’Allemagne, de la France (1 Md€), de l’Italie et de la Belgique.