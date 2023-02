MENJ. Thierry Reynaud, administrateur de l’État du grade transitoire, est nommé directeur de projet (groupe II) auprès du directeur général des ressources humaines à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. Il sera responsable, sous l’autorité de l’adjointe du directeur...