Politiques de l’emploi En France, le taux de chômage au plus bas depuis 2008 (la-croix.com). Le taux de chômage s’élève à 7,2 % de la population active en France hors Mayotte, a annoncé l’Insee mardi 14 février. Ce chiffre est le plus bas depuis 2008, si on exclut la baisse ponctuelle de 2020, liée au premier confinement (lire sur AEF info). France : au quatrième trimestre 2022, le taux de chômage est quasi stable à 7,2 % (capital.fr)....