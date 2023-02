Une circulaire publiée le 13 février 2023 précise les conditions d’application du Rifseep pour le corps des administrateurs de l’État. Ce texte complète les nouvelles dispositions de rémunération entrées en vigueur au 1er janvier dernier et traduit les dispositions de l’arrêté de novembre 2023 qui transpose le Rifseep aux administrateurs de l’État. Il détermine les modalités de fixation et d’évolution de l’IFSE et celle de gestion du CIA (complément indemnitaire annuel). Ces dernières seront prochainement revues.