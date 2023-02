Dans le sillage des réflexions du président Emmanuel Macron sur un nouvel acte de décentralisation, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, reçoit plusieurs associations d’élus ce mardi 14 février, aux côtés d’Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au logement et de Dominique Faure, ministre chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité. Les ministres attendent leurs propositions concernant les politiques du logement, "sans canevas déjà établi", fait savoir l’entourage de Christophe Béchu.