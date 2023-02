"Chaque travailleur a droit à la protection de sa santé et de sa sécurité au travail, à des conditions d’emploi décentes, à une juste rémunération et à une absence de traitement discriminatoire." C’est pourquoi le plan national d’action 2023-2025 de l’inspection du travail, publié fin janvier, met l’accent sur la protection des droits fondamentaux des travailleurs. Pour y parvenir, le plan accorde davantage de latitude aux territoires, et mise sur le "collectif" de l’inspection du travail, mobilisé dans le cadre de campagnes thématiques nationales et locales.