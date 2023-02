La région académique Île-de-France précise, mercredi 8 février 2023, les conditions de formation des étudiants et des jeunes à la sécurité privée dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les services de l’État espèrent former "3 000 jeunes et étudiants" au CQP dédié de 106 heures. Insistant sur la "courte durée" de la formation, en partie en distanciel, ils soulignent qu’elle est également "gratuite et rémunérée". Les jeunes qui auront accompli au moins une mission pendant les JOP pourront en outre "bénéficier d’un accès gratuit à des évènements sportifs".