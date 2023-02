Le mécénat d’entreprise peine toujours à prendre en compte l’environnement

Mécénat : la part des entreprises soutenant l'environnement est passée de 12 % en 2010 à 5 % en 2011 (Admical)

Les entreprises mécènes sont 5 % à soutenir l'environnement en 2011, contre 12 % en 2010, évalue Admical (Association pour le développement du mécénat industriel et commercial), dans la quatrième édition de son enquête « Le mécénat d'entreprise en France », menée avec le CSA et Cap, et présentée lundi 2 avril 2012. « Elles y consacrent 4 % du budget total du mécénat, soit environ 76 millions d'euros », sur un total de 1,9 milliard d'euros. L'environnement est principalement devancé par le social (43 % du budget des entreprises), la culture et le patrimoine (26 %), et la santé (10 %). « Deux caractéristiques importantes des entreprises mécènes de l'environnement sont à souligner pour nuancer le résultat global », précise Admical : « 22 % des entreprises de 200 salariés et plus sont mécènes de l'environnement, alors qu'elles ne sont que 2 % des entreprises de 20 à 99 salariés », et « 10 % des entreprises mécènes appartenant à un groupe soutiennent l'environnement, alors qu'elles ne sont que 2 % des structures indépendantes à le soutenir ».