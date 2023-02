Le Pôle Léonard de Vinci ouvre une antenne au sein du Dorset College, en Irlande

"Accueillis au sein de Dorset College, cette année ce sont près de 150 étudiants issus des trois écoles du Pôle Léonard de Vinci (1) , encadrés par des enseignants et du personnel administratif, qui séjourneront en Irlande", indique le PLV le 22 octobre 2019. Il annonce ainsi l’ouverture d’une "antenne internationale" à Dublin (Irlande), où "ses étudiants et alumni pourront se projeter, que cela soit pour suivre une partie de leur cursus, trouver un stage ou bien sûr un emploi". "Cette ouverture s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement international du Pôle, qui vise à donner au groupe et à ses trois écoles un ancrage fort dans cette partie de l’Europe grâce à des partenariats privilégiés." En 2020, le Pôle projette de doubler le nombre d’étudiants envoyés en Irlande, destination choisie pour son "environnement dynamique, digital et en pleine expansion".