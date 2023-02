Aucun accord n’a été signé par les organisations syndicales de Michelin à l’issue la négociation annuelle obligatoire qui a eu lieu les 25 et 26 janvier 2023. Des budgets d’augmentation de 4,8 % pour les agents et collaborateurs et 5 % pour les cadres ont été proposés par la direction. Pour la CFDT et la CGT, l’ensemble n’est pas satisfaisant. Elles soulignent tout de même, avec la CFE-CGC, quelques avancées comme l’instauration d’une clause de revoyure et l’ouverture de groupes de travail sur l’évolution de la mutuelle et la refonte de la Rémunération Variable Agent (RVA).