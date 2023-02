À la suite d’une séance de négociation qui s’est tenue le 22 décembre 2022, les partenaires sociaux du transport ferroviaire ont abouti à un accord permettant une nouvelle revalorisation des minima de branche, indique l’UTP le 13 février 2023. La branche avait déjà signé en septembre un premier accord visant à prendre en compte la situation inflationniste et à augmenter les minima de 800 euros par an, ou de 2,65 % lorsque cela est plus favorable au salarié. Ce deuxième accord permet de revaloriser les minima de 3,5 % et de positionner la classe 1 de la grille de rémunération de la branche à 2,54 % au-dessus du Smic. L’accord s’applique à partir du 1er janvier dans l’ensemble des entreprises de la branche. "C’est une étape de plus dans l’accompagnement des salariés et le soutien de leur pouvoir d’achat", se félicite Marie-Ange Debon, la présidente de l’UTP.