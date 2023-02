Une juriste de Grenoble EM analyse l'impact du RGPD sur les activités d'enseignement et de recherche (The Conversation)

Comment les établissements d’ESR doivent-ils traiter les connexions de leur personnel hors les murs ? Quelles sont les conséquences du RGPD pour les enseignants et les chercheurs ? Telles sont quelques-unes des questions qu’examine Nathalie Devillier, professeur de droit à Grenoble École de Management et membre du groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles technologies de la Commission européenne, dans une chronique publiée le 19 août sur le site de vulgarisation scientifique The Conversation.