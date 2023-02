L’EUA (Association européenne des universités) publie, le 14 février 2023, un communiqué pour indiquer sa position sur l’usage de ChatGPT et autres intelligences artificielles dans l’enseignement supérieur : interdire l’utilisation des outils d’IA "serait vain", estime l’association. "En conséquence, le secteur de l’enseignement supérieur doit adapter ses méthodes d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation de sorte que l’IA soit utilisée de manière efficace et appropriée", avec de "nombreux avantages potentiels pour le travail universitaire".