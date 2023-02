93,1 % des élèves scolarisés en seconde générale et technologique (GT) ont une maîtrise "satisfaisante" ou "très bonne" des connaissances et des compétences en français, selon une note de la Depp parue le 13 février 2023 sur les tests de positionnement de la rentrée 2022 en seconde dans les lycées publics et privés sous contrat. Ce taux de maîtrise n’est en revanche "que" de 79,1 % en mathématiques. Les résultats sont stables dans les lycées GT par rapport à 2021 (lire sur AEF info). Dans les lycées professionnels, les taux de maîtrise sont de 57,8 % en français et 32,6 % en maths.