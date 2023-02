Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 13 au 17 février 2023 :Rapport au logement, déplacements, déménagement : ce que change le télétravail régulier en Île-de-France ;En 2021, le salaire médian dans le privé s’établit à 2012 euros nets par mois ;Un guide et un outil de diagnostic pour allier diversité et marque employeur ;Connaître ses stéréotypes pour recruter sans discriminer ;Le sport en entreprise reste une pratique marginale ;Parution du tome 3 du Guide de la parentalité en entreprise ;L’Idet et l’Ucanss s’engagent pour la sobriété énergétique…