À la suite d’un accord signé à l’unanimité (CFDT, CGT, FO et CGE), Schneider Electric est l’un des premiers groupes à avoir conclu une convention d’abondement du CPF avec la Caisse des dépôts, qui a concerné 550 salariés depuis janvier 2022. La formation est suivie pendant le temps de travail avec la possibilité de récupérer les droits investis "pour un projet personnel hors entreprise". "L’objectif de l’accord est d’instaurer une dynamique de formation qui incite nos salariés à être proactifs et réguliers pour le développement de leur carrière", déclare à AEF info Nadège Riehl, la directrice formation et talent management du groupe. Dans ce cadre, il est possible de valider un bloc de compétences ou de compléter, par une certification ou une qualification, un parcours dans le cadre du PDC ou de ProA, à condition que la formation figure au catalogue défini avec les élus du personnel.