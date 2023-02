À l’occasion d’un colloque consacré aux liens entre dérèglement climatique et santé au travail, le Cese publie mardi 14 février un sondage sur le ressenti des salariés et agents publics. Malgré des limites méthodologiques, l’enquête permet d’en apprendre plus sur les attentes et les freins perçus par une partie des salariés et fonctionnaires. Pour développer le dialogue social sur les enjeux environnementaux, les répondants citent de nombreuses pistes, allant d’une amélioration des politiques de formation jusqu’au renforcement des obligations légales incombant aux employeurs.