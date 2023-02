Se préparant depuis 2021 au passage à la gestion en flux, les bailleurs sociaux des Hauts-de-France ont déjà engagé cette réforme avec les contingents de l’État et d’Action logement. Ils s’attaquent désormais aux négociations avec les collectivités, lesquelles s’annoncent plus complexes au vu de la diversité de collectivités disposant de droits de réservation dans un même organisme et les difficultés à calculer ces derniers. Pour tenter de préparer au mieux ces échanges, l’URHLM des Hauts-de-France travaille à un cadre de référence régional pour garantir une réforme "pragmatique".