La métropole Nice Côte d'Azur installe, lundi 13 février 2023, le Haut Conseil pour le climat et la biodiversité "afin d’orienter les décisions stratégiques prises par l’exécutif et adapter le territoire au mieux dans tous les domaines", explique-t-elle. Composé de 17 experts dont Carlos Moreno, professeur associé à l’IAE de Paris et théoricien de la ville du quart d’heure et Magali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, il va élaborer des propositions en vue de co-construire le plan d’adaptation de la métropole attendu en octobre 2023.