La Commission européenne propose de modifier deux directives afin d’abaisser les valeurs limites d’exposition à deux substances dangereuses : le plomb et les diisocyanates. Ces évolutions visent à protéger les travailleurs dans le contexte de transition écologique, sachant que le plomb et les diisocyanates sont "utilisés, par exemple, dans la production de batteries et dans les processus visant à rendre les véhicules électriques plus légers, dans les éoliennes ou comme matériaux isolants" dans la rénovation de bâtiments.