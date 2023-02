Le conseil d’administration du CNRS s’est réuni, vendredi 10 février 2023, et a approuvé par 12 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, le projet d’acte de vente par le CNRS aux promoteurs Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman & Broad Developpement de la partie Ouest du campus de Meudon-Bellevue du CNRS pour un montant de 38,7 M€. Les élus au CA du CNRS (SNCS-FSU, SNTRS-CGT, Sgen-CFDT Recherche EPST, SNPTES) ont voté "contre cette vente et ses conditions incontestablement dommageables tant aux personnels concernés, qu’aux intérêts du CNRS, de la recherche publique et même de l’État" (1).