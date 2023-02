L’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah a été libérée de la prison d’Evin à Téhéran en Iran où elle a été arrêtée il y a plus de trois ans, annonce son comité de soutien le 11 février 2023. Cette libération intervient dans le cadre d’un élargissement de milliers de prisonniers à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la révolution de 1979. La chercheuse "ignore à l’heure actuelle si elle a recouvré tous ses droits, notamment le droit de voyager à l’étranger et de revenir en Iran ainsi que la possibilité d’exercer son métier de chercheuse", poursuit le comité. "C’est avec bonheur et soulagement que nous annonçons la libération de notre chère collègue Fariba Adelkhah, détenue arbitrairement en Iran depuis plus de trois ans", se félicite Sciences Po dont elle dépend et qui rappelle que Fariba Adelkhah était "une prisonnière scientifique".