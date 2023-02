Le Cnaps et l’Ufacs ont signé, jeudi 9 février 2023, un protocole d’accord "visant à fluidifier et accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’entrée en formation aux activités privées de sécurité", comme l’avait annoncé le directeur de l’établissement public, David Clavière, à AEF info (lire sur AEF info). Les organismes de formation considérés comme "tiers de confiance" pourront accéder aux numéros de dossier des usagers pour préparer leur dossier de demande. Ils seront encouragés à utiliser les téléservices du Cnaps pour les déposer et suivre leur instruction. Ce fonctionnement doit permettre d'"améliorer le taux de complétude des dossiers" et à chaque centre de formation de "mieux programmer ses sessions de formation". Le Cnaps souligne que les organismes de formation "n’auront pas connaissance" des décisions écrites officielles d’accord ou de refus qu’il notifiera.