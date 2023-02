Violences sexistes : l’académie de Versailles distribue une mallette pédagogique à chaque lycée

À l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie le 17 mai 2022, l’académie de Versailles va distribuer à tous ses lycées publics et EREA une mallette pédagogique sur ce thème. Baptisée "Il, Elle, On" et conçue par les élèves élus au Conseil académique à la vie lycéenne, cette mallette pourra être utilisée par les lycéens et l’équipe pédagogique afin "d’animer des séances de sensibilisation, des heures de vie de classe ou encore organiser des ateliers". L’objectif est de permettre aux lycées, et aux collèges de proximité, de mener des actions autour de l’égalité filles-garçons et des violences sexistes et sexuelles. La mallette contient notamment des jeux éducatifs, des affiches et des livres.