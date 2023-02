Voici une série de brèves portant sur l’actualité dans les académies :protestation contre la carte scolaire à Paris,ouverture des inscriptions au concours externe supplémentaire de professeurs des écoles dans les académies de Créteil et Versaillesdes indemnités Erasmus+ pour des collégiens de Seine-Saint-Denis,la "dotation équité" des lycées de l’académie de Reims,un "speed-meeting" pour les enseignants et acteurs culturels en Normandie,l’inauguration d’un nouvel internat dans les Pyrénées-Orientales,la scolarisation des moins de 3 ans et la carte scolaire en Ardèche, etc.