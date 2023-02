Par une modification de son PLUI adoptée en conseil du 10 février 2023, Nantes métropole anticipe les exigences de lutte contre l’artificialisation des sols et se fixe pour ambition de "tendre vers le zéro artificialisation nette à l’horizon 2030". La même délibération entend également "relancer la production de logement" et "trouver le délicat équilibre entre le développement urbain attendu compte tenu des fortes dynamiques de croissance démographique et économique et la préservation des ressources écologiques", entre ouverture de zones à artificialiser et préservation de la biodiversité.