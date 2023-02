"Le monde souterrain est au cœur des enjeux de la transformation énergétique et numérique" de la société, déclare Cyril Moulin, adjoint de la DGRI, lors du lancement officiel du PEPR exploratoire Sous-sol, par le CNRS et le BRGM, le 13 février 2023. Financé à hauteur de 71,4 M€ jusqu’à la fin 2029 dans le cadre de France 2030, le programme doit apporter les connaissances nécessaires au recours croissant du sous-sol et aux conflits d’usages qui en découlent "pour en définir les conditions d’un usage durable et optimal". Un "Institut des transformations éducatives pour le sous-sol" sera créé.