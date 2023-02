Mobilité autonome : le gouvernement dévoile ses "actions prioritaires"

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, annoncent vendredi 10 février 2023 les "actions prioritaires" retenues par le gouvernement pour "soutenir le déploiement des services de mobilité routière automatisée et connectée dans les territoires". Celles-ci figurent dans la stratégie nationale de développement du véhicule automatisé, mise à jour.