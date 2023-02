L’AMF préconise de fonder la définition de l’investissement durable sur la taxonomie verte européenne et d’assortir les articles 8 et 9 du règlement SFDR d’exigences strictes (exclusions, approches ESG contraignantes, seuils minimaux à respecter…) afin d’améliorer la lisibilité de cette réglementation. Cette approche pose la question, en creux, du périmètre encore incomplet de la taxonomie. En attendant les précisions de la Commission, le secteur financier a adopté une position de prudence et opéré de nombreux reclassements de fonds article 9 en article 8.