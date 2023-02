L’U2P et les chambres de métiers s’engagent à sensibiliser les apprentis au risque routier

Alain Griset, président de l’U2P, Bernard Stalter, président de l’ APCMA et Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, ont signé jeudi 21 juin 2018 une convention de partenariat pour sensibiliser les apprentis au risque routier professionnel. "Les accidents de la route sont la première cause d’accidents du travail mortels, singulièrement parmi les jeunes" inexpérimentés, soulignent les signataires. L’accord prévoit la nomination d’un référent "sécurité routière" dans les 112 CFA du réseau consulaire, ainsi que l’organisation d’une journée de sensibilisation et de challenges inter-CFA sur des projets pédagogiques sur le risque routier.