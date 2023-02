Réunis en commission mixte paritaire jeudi 9 février 2023, les députés et sénateurs ont définitivement autorisé le gouvernement à transposer par ordonnance la directive CSRD sur le reporting de durabilité. Ils ont adopté pour cela, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale le 24 janvier dernier, l’article 8 du projet de loi dit "Ddadue" dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. L’ordonnance visera également à harmoniser, simplifier et clarifier les obligations de publication d’informations "dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par la directive CSRD", à étendre ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, et à adapter les dispositions relatives aux commissaires aux comptes (consulter le détail). Après avoir été formellement adopté par les deux Chambres dans les prochains jours, le texte sera promulgué et publié au Journal officiel de l’UE.