Mener "des études sur la réussite dans les différents parcours Pass et LAS, en fonction des profils et des milieux sociaux", "construire une carte interactive propre à Pass/LAS", mettre en avant des filières en déficit de candidatures comme pharmacie et maïeutique… Le comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP) a réalisé un focus sur les études de santé dans son rapport annuel, publié le 2 février 2023. Selon lui, il se dessine "un parcours Pass pour les excellents élèves drainant les catégories socio-professionnelles supérieures et un parcours LAS pour les élèves moyens".