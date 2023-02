Les notes de frais de restauration ainsi que les reçus des frais de représentation qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, sont des documents communicables, et ne mettent pas en cause la vie privée de ces personnes. C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision du 8 février 2023. Il annule le refus de communication opposé par la ville de Paris à un journaliste qui réclamait la copie des documents retraçant notamment les frais de restauration de la maire et des membres de son cabinet.