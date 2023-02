Enedis reste en tête du classement mondial des réseaux de distribution intelligents, diffusé le 9 février 2023. Il obtient une note de 98,2 sur 100 (contre 96,4 en 2021 lire sur AEF info) dans l’édition 2022 du "Smart grid index" réalisé par Singapore power group, qui analyse les performances de 94 opérateurs de réseau de distribution issus de 39 pays selon les sept critères suivants : suivi et maîtrise des équipements de réseau, analyses de données, fiabilité d’approvisionnement, intégration des ressources énergétiques distribuées et des énergies renouvelables, cybersécurité et satisfaction client. Le classement souligne notamment la digitalisation renforcée des installations d’exploitation du réseau et le recours à l’IA, l’analyse fine et réactive des données provenant des compteurs Linky, l’intégration facilitée des ENR et l’accélération de la transition écologique pour les citoyens…