Dans le cadre de sa campagne 2023, le fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique va soutenir financièrement 82 projets pour un montant total de près de 875 000 euros, a fait savoir la DGAFP le 10 février 2023. Une grande partie de ces crédits concerne la fonction publique de l’État, versant pour lequel 41 dossiers ont été sélectionnés. Les projets portent notamment sur "des initiatives favorisant la mixité des métiers, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la prévention et la lutte contre les stéréotypes de genre".