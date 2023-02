Réforme des retraites : vers deux nouvelles journées nationales d'action les 7 et 8 mars

Après les journées de manifestations et de grèves nationales et interprofessionnelles contre la réforme des retraites des 19 et 31 janvier 2023, du 7 février et de celles déjà actées pour les 11 et 16 février, l’intersyndicale envisage deux nouvelles dates le mardi 7 mars et le lendemain, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Cette option a été évoquée mercredi 8 février par les huit organisations syndicales et les cinq syndicats de lycéens et d’étudiants constituant l’intersyndicale. Elle reste à être officiellement confirmée samedi prochain. "Pour le moment, une date a été fixée, c’est celle du 16 février et, en effet, nous sommes en discussion. Mais c’est plutôt bien parti pour que la date du mardi 7 mars soit aussi une journée de mobilisation. Quant au 8 cela ne sera sûrement pas une date de manifestation, mais plutôt des actions que l’on veut mener et des communications que l’on veut faire spécifiques sur la situation des femmes par rapport à la retraite", a déclaré sur France info le président de la CFTC, Cyril Chabanier.