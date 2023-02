Sébastien Lecornu, ministre des Armées, se félicite, vendredi 10 février 2023, de la levée de capitaux de 54 M€ en faveur de la société Exotrail, "acteur de premier plan de la mobilité spatiale". Cette levée de fonds, menée notamment auprès du Fonds innovation défense, créé par l’AID (Agence de l’innovation de défense) et géré par Bpifrance, vise à "accélérer sa croissance et à industrialiser ses produits de mobilité spatiale à l’international". Créée en 2017, Exotrail développe "un nouveau modèle de logistique spatiale dont l’objectif est de rendre les constellations de satellites économiquement et écologiquement durables". Pour rappel, le Fonds innovation défense "s’inscrit dans une stratégie globale de développement de l’innovation et s’articule avec les autres dispositifs de soutien à l’innovation mis en œuvre par l’AID".