Négociation sur le partage de la valeur : un projet d’accord est ouvert à la signature jusqu’au 22 février 2023

Un accord majoritaire semble se dessiner à l’issue de la onzième et dernière séance de négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur, le 10 février 2023. Le texte, qui a évolué à deux reprises au cours de la journée, crée les conditions d’une généralisation a minima des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de onze à 49 salariés, envisage une simplification du forfait social, vise à mieux prendre en compte les résultats exceptionnels et ajoute trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale. "D’une négociation particulièrement complexe, nous sommes arrivés à quelque chose qui a du sens", commente Hubert Mongon, le chef de file de la délégation patronale. La CFDT et FO ont émis des avis plutôt favorables sur le texte, la CFE-CGC, FO et la CGT réservent les leurs. Le projet d’ANI est ouvert à la signature jusqu’au 22 février.