Sylvie Retailleau a installé le premier CSA du MESR, le 10 février 2023, et rappelé "les priorités de l'année 2023" dont la réforme des bourses et l'évolution du positionnement des ONR (mission Gillet). Elle indique que "l’agenda de travail" du CSA sera "dense" avec :"la finalisation d’un accord sur le télétravail","le bilan et l’évolution de l’accord sur les rémunérations et les carrières dans le cadre de la revoyure de la LPR","le bilan et l’évolution des LDG relatives au régime indemnitaire, à la mobilité des agents ou à leur carrière".De son côté, le SNPTES s'inquiète des mesures qui pourraient découler de la mission Gillet et "déstabiliser l'ensemble de la recherche publique", rappelant qu'ITA et chercheurs sont "attachés aux particularités de l'organisation actuelle de la recherche publique". Quant à la Ferc-CGT, elle juge "indispensable d’aller au bout du retour d’expérience de la catastrophe industrielle qu’a été le scrutin du CSA MESR" (lire ici), tandis que la FSU "s'inquiète de latrajectoire budgétaire de la LPR" dans un contexte de forte inflation.