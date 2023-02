La commission des lois de l’Assemblée nationale a lancé le 7 février 2023 une mission d’information sur l’activisme violent, analysant notamment la montée en puissance du combat environnemental. Ses rapporteurs — Jérémie Iordanoff (écologiste, Isère) et Éric Poulliat (LREM, Gironde) — se donnent trois à six mois pour réaliser leurs travaux dans le but "d’apporter des réponses législatives et des préconisations réglementaires". Le lancement de cette mission intervient alors que la gendarmerie nationale et la police relatent la "progression de l’écologie radicale" ces derniers mois.