"Vous êtes parvenues à surmonter des obstacles que vos collègues masculins ne rencontreront jamais" : c’est en ces termes que la Première ministre Élisabeth Borne accueille les lauréates de la 21e édition des prix Irène Joliot-Curie, le 10 février 2023. Rappelant son statut de femme scientifique, elle évoque les difficultés et notamment les stéréotypes auxquels sont confrontées les femmes en science et appelle à éveiller des vocations dès le secondaire. Pour mener la transition écologique et énergétique, "nous avons besoin de tous les talents et de toutes les imaginations", souligne-t-elle.